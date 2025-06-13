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Израиль атаковал НПЗ в иранском Тебризе

Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе

Израиль нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в иранском городе Тебриз. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

В результате атаки пострадала территория НПЗ. Получили ли сотрудники завода ранения, не уточняется.

Ранее иранское госагентство IRNA сообщило, что несколько часов назад на объекте Ахмади Рошан в городе Натанз, где добывают уран, произошел взрыв. По данным иранского телевидения, признаков радиоактивного заражения после атаки не обнаружено.

Израильская армия ночью объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана. Официальный представитель генштаба Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран считает Вашингтон соучастником израильских ударов.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения».

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