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В ЦБ назвали действенный рецепт снижения инфляции

ЦБ: справиться с инфляцией можно путем воздействия на спрос
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Снизить инфляцию поможет соразмерное соотношение спроса и предложения, к которому приведет жесткая денежно-кредитная политика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Банк России.

«Это самый лучший стимул для застройщиков, автодилеров и остальных производителей и продавцов ограничивать повышение цен, чтобы продать свои товары и услуги», — написали представители Центробанка в ответ на вопрос: «Каков же действенный рецепт снижения инфляции?».

Регулятор напомнил, что инфляция растет тогда, когда спрос превышает производственные возможности.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в стране с девятой симфонией Людвига ван Бетховена.

Она отметила, что симфония состоит из четырех частей, в которых тягостные минорные мотивы постепенно уступают место жизнеутверждающим, а в кульминации звучит «Ода к радости». Тем самым Набиуллина дала понять, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации.

6 июня ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%. Некоторые эксперты назвали это историческим моментом, отметив, что это стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей.

Ранее была спрогнозирована реальная инфляция в 2026 году.

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