Спрогнозирована реальная инфляция в 2026 году

Если официальная инфляция в России в 2026 году составит 5–6% (прогноз ЦБ), реальная инфляция будет 11–16%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, логично ожидать очередного снижения инфляции в 2026 году, потому что пик прироста цен с большой долей вероятности пройден в 2025 году.

«Наблюдаемая инфляция в 2021 году составляла, по данным ЦБ, от 13 до 17% и в основном росла. Официальная инфляция в тот же год выросла от 5,2 до 8,4%. В последующие годы наблюдаемая инфляция сильно колебалась, не опускаясь ниже 13,5%, но и не поднимаясь выше 25,1%. Официальная инфляция за то же время колебалась в диапазоне от 2,3 до 17,8%. Люди ощущают инфляцию условно по формуле «официальная плюс…», прибавляя от 6 до 10%. В целом при этом динамика наблюдаемого роста цен совпадает с динамикой, которую фиксирует Росстат: если цены в обоих случаях растут или падают, то делают это синхронно. Корреляция у них высокая», — отметил Селезнев.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 20 по 26 мая замедлилась до 9,78 с 9,9% на предыдущей неделе.

Ранее россиян предупредили о повышенной инфляции в июле.