На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина намекнула, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации

Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Бетховена
close
Банк России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Людвига ван Бетховена. Об этом пишет «РБК».

Симфония состоит из четырех частей, в которых тягостные минорные мотивы постепенно уступают место жизнеутверждающим, а в кульминации звучит хоральная «Ода к радости».

6 июня Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Некоторые эксперты назвали его историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей. Теперь экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам, а также умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе.

ЦБ объяснил свое решение снизить ключевую ставку до 20% тем, что проинфляционные риски в экономике немного упали, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

Ранее председательница Совфеда Матвиенко назвала снижение ключевой ставки в РФ до 20% позитивным сигналом бизнесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами