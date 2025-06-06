Набиуллина намекнула, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации

Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Бетховена

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией в России с девятой симфонией Людвига ван Бетховена. Об этом пишет «РБК».

Симфония состоит из четырех частей, в которых тягостные минорные мотивы постепенно уступают место жизнеутверждающим, а в кульминации звучит хоральная «Ода к радости».

6 июня Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Некоторые эксперты назвали его историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей. Теперь экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам, а также умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе.

ЦБ объяснил свое решение снизить ключевую ставку до 20% тем, что проинфляционные риски в экономике немного упали, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

Ранее председательница Совфеда Матвиенко назвала снижение ключевой ставки в РФ до 20% позитивным сигналом бизнесу.