Европейские компании назвали причины не покидать российский рынок

РБК: две трети европейских компаний не планируют уход из РФ, несмотря на санкции

Две трети из опрошенных европейских компаний (67%) не рассматривают уход из России, несмотря на западные санкции, ответные контрмеры и геополитическую ситуацию. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с результатами которого ознакомился РБК.

Главными причинами, почему многие европейские компании не хотят покидать РФ, являются высокий потенциал российского рынка, а также его большой объем и положительное развитие.

Гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг, комментируя результаты исследования, заявил, что европейские компании в России достигли определенного равновесия в новых экономических реалиях. После двух лет активного восстановления бизнес перешел в фазу стабилизации. В частности, компании смогли найти альтернативные цепочки поставок и научились работать в условиях постоянных ограничений.

Для тех иностранных компаний, которые покинули РФ после начала специальной военной операции на Украине, но решили вернуться, будет выдвинут ряд требований. Как сообщил замглавы министра финансов Иван Чебесков, проект со списком условий уже подготовлен.

О возвращении иностранных компаний на российский рынок также высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что никто не выгонял их из России. По словам главы государства, те, кто хочет вернуться, смогут это сделать. Но Россия не будет им давать специальных преференций, подчеркнул президент.

Ранее в Госдуме назвали «нереальным» возвращение иностранных компаний в замещенные отрасли.