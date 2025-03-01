В ГД назвали «нереальным» возвращение иностранных компаний в замещенные отрасли

Возвращение иностранных компаний в хорошо замещенные сегменты российского рынка практически нереально. Об этом в ходе встречи с участниками Высшей школы новых медиа заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Я думаю, что регуляторы, даже если иностранные платформы приземлятся и начнут что-то соблюдать, увидят, что у нас здесь нет никакого негативного социального эффекта, у нас здесь все нормально замещено, у нас есть качественные альтернативы. Так зачем они тут нужны?» — заявил он.

Горелкин подчеркнул, что для возвращения компаний необходимо проанализировать, насколько качественно были замещены отрасли рынка, и после этого делать выводы.

До этого председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что в России нужно создать специальный «Фонд восстановления Новороссии» и обязать желающих вернуться западных компаний делать в него взносы. Условия для их возобновления работы должны быть жестче, чем те, которые были в момент их ухода с российского рынка.

Ранее СМИ узнали условие возвращения «недружественного» иностранного бизнеса в Россию.