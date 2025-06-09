На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе создадут новую особую экономическую зону

В Татарстане создадут новую особую экономическую зону
close
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) «Зеленая долина». Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития ОЭЗ, которое провел вице-премьер Александр Новак, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что ОЭЗ организуют на территории Заинского муниципального образования в Татарстане. Главным направлением работы зоны будут биологические технологии: переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений.

Эксперты рассчитывают, что к 2034 году объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, будет выше 15 млрд рублей. Планируется подготовить 444 рабочих места.

В мае президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов Курской области поддержал идею создания особой экономической зоны на всей территории региона. Тогда российский лидера посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Ранее правительство утвердило создание новых экономических зон в Московской, Вологодской и Новосибирской областях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами