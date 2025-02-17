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В Госдуме призвали запретить возврат в Россию компаний, финансировавших ВСУ

Депутат Нечаев предложил запретить возврат в Россию компаний, помогавших ВСУ
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Depositphotos

Иностранным компаниям, которые занимались финансированием Вооруженных сил Украины, нужно запретить возвращаться в Россию. Об этом заявил руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев в беседе с ТАСС.

«Тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться [в Россию] вообще», — отметил он.

А в отношении компаний, которые ушли из РФ и критиковали политику Москвы, нужно ввести «возвратный платеж», предложил Нечаев. Кроме того, необходимо вводить повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже, добавил парламентарий.

17 февраля стало известно, что Российский Союз торговых центров (РСТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. Ассоциация выразила готовность содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на российском рынке.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что японский бренд одежды Uniqlo рассматривает возможность возвращения в Россию.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.

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