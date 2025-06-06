Экономист спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

ЦБ на заседании 25 июля с равной вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 20% либо снизит ее до 19% или 18%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На следующем заседании будут рассматриваться три варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 20%, снижение на 1 процентный пункт (до 19%) и снижение на 2 п.п. (до 18%). По состоянию на сегодня вероятность принятия решения в пользу каждого из этих вариантов является равнозначной. Я не сомневаюсь, что в 2025 году ключевая ставка будет еще снижена. 6 июня был исторический день — ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%: начался период смягчения денежно-кредитной политики. Я очень рад, что сегодня мы увидели снижение ключевой ставки: это однозначно является позитивным сигналом финансовому рынку и всему предпринимательскому сообществу», — отметил Балынин.

По его оценке, вероятность снижения ключевой ставки 6 июня составляла 62%.

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6 июня ЦБ впервые с 2022 года снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 20%.

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