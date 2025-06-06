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Россиянам рассказали, когда снизятся ставки по кредитам

Сенатор Голов: не стоит ожидать снижения ставок по кредитам в ближайшие месяцы
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россиянам не стоит ожидать снижения ставок по ипотеке и потребительским кредитам в ближайшие месяцы, заявил «Газете.Ru» член Совета Федерации Олег Голов.

«В ближайшие месяцы значительного уменьшения ставок не прогнозируется: по рыночным ипотечным программам они могут доходить до 25–35%, а потребительские займы останутся на отметке 25% и более. Банки станут более избирательными при одобрении кредитов из-за ужесточенных требований к заемщикам и повышенных рисков, что снизит доступность заемных средств. Срок выдачи ипотеки также планируется постепенно понижать, поскольку длительные кредиты означают повышенные риски. Во второй половине года вероятно плавное снижение ставок, если инфляция замедлится, а ЦБ начнет постепенно уменьшать ключевую ставку, возможно, до 17–20%», — отметил Голов.

Он допустил, что при таком сценарии ставки по жилищным кредитам опустятся до 20–25%, но по потребзаймам останутся на высоком уровне. Сенатор уверен, что заметное снижение ставок по ипотеке до 12–15% возможно не ранее 2026 года, если условия в экономике окажутся благоприятными.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку впервые с 2022 года — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее были спрогнозированы доходы по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке.

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