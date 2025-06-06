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ЦБ снизил ключевую ставку впервые с 2022 года — до 20%

ЦБ России снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 20%
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Алексей Куденко/РИА Новости

ЦБ на заседании 6 июня снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

«Инфляционное давление в российской экономике, включая его устойчивую часть, продолжает ослабевать. Несмотря на то, что внутренний спрос все еще превышает возможности предложения, экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. Банк России намерен сохранить такую степень жесткости денежно-кредитной политики, которая обеспечит достижение инфляционной цели — 4% — к 2026 году. Это означает, что режим повышенной ставки останется в силе в течение длительного периода. Будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов и устойчивости снижения инфляции, а также инфляционных ожиданий», — отметил ЦБ.

Согласно прогнозу регулятора, при текущих условиях и сохранении выбранного курса, годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет удерживаться на этом уровне в дальнейшем.

Апрельские данные указывают на продолжение замедления инфляции. Так, с поправкой на сезонность, темп прироста цен снизился до 6,2% в годовом выражении после среднего значения 8,2% в первом квартале. Базовая инфляция замедлилась до 4,4% против 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом исчислении.

Оперативные данные за май подтверждают дальнейшее замедление цен, хотя на этот процесс продолжают влиять колебания по отдельным, более волатильным позициям. По оценке на 2 июня, годовая инфляция снизилась до 9,8%.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. В беседе с «Газетой.Ru» экономисты, выступавшие за снижение ставки, объяснили свою оценку последними данными по инфляции. По информации Минэкономразвития, в период с 13 по 19 мая годовая инфляция в России замедлилась до 9,9% — против 10,09% неделей ранее. А с 20 по 26 мая — еще снизилась до 9,78%.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров назвал снижение ключевой ставки до 20% компромиссным решением на фоне противоречивых экономических сигналов.

«Инфляция уже второй квартал подряд держится ниже целевого уровня Центробанка, но ее замедление остается нестабильным, а проинфляционные риски на среднесрочную перспективу все еще значительны», — отметил экономист.

Тем не менее, добавил Федоров, реальная процентная ставка сейчас превышает 15%, что заметно выше показателей декабря. Такая жесткость денежно-кредитной политики может чрезмерно охладить экономику.

«Рынок уже закладывал в ожидания постепенное смягчение политики Центробанка», — подчеркнул экономист.

Ранее были спрогнозированы доходы по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке.

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