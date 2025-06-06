На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ЦБ РФ назвала один из главных факторов укрепления рубля

Набиуллина назвала высокие ставки одним из главных факторов укрепления рубля
close
Банк России

Один из основных факторов укрепления рубля — высокие показатели ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

По ее словам, влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по двум каналам — процентному и валютному.

«Высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля, и вместе с охлаждением спроса это дополнительно повлияло на динамику цен в непродовольственном сегменте», — объяснила Набиуллина.

Центробанк на заседании 6 июня снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. По данным регулятора, инфляционное давление в российской экономике, включая его устойчивую часть, продолжает ослабевать.

При этом зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что решение было ожидаемым и снижать ее стоило давно. Он напомнил о зависимости стоимости кредитов от ключевой ставки. По словам Арефьева, в экономике скоро может наступить рецессия из-за недостатка оборотных средств у предприятий.

Ранее в ЦБ оценили рост зарплат в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами