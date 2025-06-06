Глава ЦБ РФ назвала один из главных факторов укрепления рубля

Один из основных факторов укрепления рубля — высокие показатели ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

По ее словам, влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по двум каналам — процентному и валютному.

«Высокие ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля, и вместе с охлаждением спроса это дополнительно повлияло на динамику цен в непродовольственном сегменте», — объяснила Набиуллина.

Центробанк на заседании 6 июня снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. По данным регулятора, инфляционное давление в российской экономике, включая его устойчивую часть, продолжает ослабевать.

При этом зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что решение было ожидаемым и снижать ее стоило давно. Он напомнил о зависимости стоимости кредитов от ключевой ставки. По словам Арефьева, в экономике скоро может наступить рецессия из-за недостатка оборотных средств у предприятий.

Ранее в ЦБ оценили рост зарплат в России.