В ЦБ оценили рост зарплат в России

Сегодня рост зарплат в России остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

«В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами», — говорится в сообщении.

19 мая данные «Сбераналитики» и «Работы.ру» показали, что средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. При этом, согласно исследованию, медианная зарплата достигла 66,7 тыс. рублей.

6 мая в Минэкономразвития заявили, что среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут увеличиться до 132 940 рублей. Согласно документу, в 2025 году данный показатель может составить 102 728 руб., в следующем году — 114 420 руб., в 2027 году — 123 880 руб.

Ранее Путин удивился размерам зарплаты в Москве.