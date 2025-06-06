«Надо было еще в феврале»: в Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку, теперь она составляет 20% годовых. Решение было ожидаемым, заявил «Газете.Ru» зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. И снижать стоило давно, считает он.

«Давно было ожидаемо. Дело в том, что, по крайней мере, ту инфляцию, которую показывает статистика, она ниже уровня декабря месяца. Поэтому держать ключевую ставку в 21% — это просто преступление, потому что от ключевой ставки зависит стоимость кредитов. А на сегодняшний день в экономике скоро наступит рецессия, потому что оборотных средств у предприятий не хватает, а взять кредиты невозможно. У нас уже пошли закрытия предприятий, людей отправляют в отпуска, либо в очередные, либо в неоплачиваемые», — сказал депутат.

По мнению депутата, снижать ставку «надо было еще в феврале». Арефьев пояснил, что опасности для банков такое решение не представляло.

«Ну а банкам, видимо, понравилось по 4 триллиона получать ежегодной прибыли. Вот они и оставляют ее, несмотря на то, что инфляция, так сказать, не прогрессирует на сегодняшний день. Как будет дальше, трудно сказать», — сказал он.

Депутат рассказал, что на сегодняшний день «экономика пошла на спад». Арефьев считает, что снижать ключевую ставку нужно и дальше.

«Товаров она [экономика] выпускает меньше, а когда меньше товаров, то они повышаются в цене. Значит ожидать, что ключевая ставка при росте инфляции упадет. Я думаю, что нет никаких оснований, поэтому нам нужно снижать ключевую ставку, выдавать кредиты для того, чтобы экономика увеличивала производство товаров. Вот тогда можно предполагать, что чем больше товаров, тем ниже будет цена. Тогда можно предполагать, что и ключевую ставку можно понизить. Пока такой тенденции я не вижу», — заявил он.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, в последний раз она снижалась осенью 2022 года, а с июля 2023 года начала расти. На значении в 21% ставка держалась с октября 2024 года.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на июль.