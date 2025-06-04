Россия планирует проработать прием карт «Мир» с одной из стран

Россия планирует проработать с Гвинеей вопрос приема в стране карт российской платежной системы «Мир». Об этом ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Конакри Алексей Попов.

Он отметил, что отношения РФ и Гвинейской Республики находятся на подъеме.

«Мы готовимся к проведению заседания двусторонней межправительственной комиссии, которое должно пройти в Конакри. И одна из тем — сотрудничество в сфере финансов, решение вопросов, связанных с оплатами, с тем, чтобы наши граждане могли спокойно расплачиваться российскими картами», — сказал посол, отвечая на вопрос о возможности приема в Гвинее карт «Мир».

До этого глава Центрального банка Кубы Хуана Лилиа Дельгадо Портал сообщила, что кубинские банки планируют начать выпуск карт российской платежной системы «Мир». Она добавила, что карты «Мир» уже используются на Кубе: российские туристы могут оплачивать с их помощью покупки. В настоящее время ведется работа по запуску выпуска карт непосредственно кубинскими банками, но, по ее словам, не все финансовые учреждения страны планируют это делать.

Ранее Набиуллина рассказала о росте международной сети приема карты «Мир».