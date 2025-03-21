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Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при обмене денег за рубежом

Турэксперт Ахвердиева: при поездке за границу нужно брать с собой наличку
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мошенники массово обманывают россиян при попытке обменять рубли на иностранную валюту за рубежом. Они предлагают перевести деньги с неработающих в других странах карт, а затем исчезают. Чтобы не попасть в лапы преступников, безопаснее всего брать с собой наличные деньги, отметила в беседе с 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Во многих странах работают российские карты «Мир» и китайский UnionPay, однако случаются перебои, поэтому безопаснее располагать наличной суммой денег, считает специалист.

«Рисковать не стоит. Остаться без денег за границей не самый лучший вариант. Поэтому наличка — самый лучший вариант», — подчеркнула она.

После введения санкций россияне начали также открывать для путешествий карты Visa и MasterCard в банках Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии. Однако для этого необходимо лично приехать в одну из стран, открыть счет, а затем в течение месяца подать заявление в ФНС. Причем условия для россиян банки меняют каждый месяц, сокращая список согласных на работу с гражданами РФ компаний, предупредила Ахвердиева.

Она посоветовала связываться с банками, чтобы уточнять условия. Нельзя забывать и о распространенных схемах мошенничества, связанных с этими картами, подчеркнула она.

«Посредники берут денежные средства за свои услуги и обещают оформить карты иностранных государств заочно, а потом бесследно пропадают», — заключила эксперт.

Напомним, жертвами мошенников стали уже десятки российских граждан, отправившихся в отпуск в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланку. Злоумышленники находят их в туристических чатах в мессенджерах, выдавая себя за обменников, которые предлагают обналичить деньги с российских карт в местной валюте. Ущерб от таких действий составляет десятки миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России хотят вносить жертв мошенников в специальную базу.

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