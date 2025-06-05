Аналитик спрогнозировал курс рубля на среднесрочную перспективу

На сегодняшний день поддержку рубля оказывают стабильные продажи валютной выручки экспортерами, снижение спроса на импорт и жесткость денежно-кредитных условий. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Однако, по его словам, усиление геополитической напряженности и туристический сезон могут оказать негативное влияние на курс российской валюты.

«Впрочем, это не спровоцирует быстрое ослабление рубля, но скорее вернет курс в диапазон 80–85 за доллар США в среднесрочной перспективе», — считает эксперт.

Накануне курс доллара снизился до 77,9 руб. Об этом свидетельствуют данные Investing.

29 мая внебиржевой курс доллара был ниже 77 руб.

В июне аналитик Анастасия Найшева спрогнозировала укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон. По ее словам, в ближайшее время с высокой долей вероятности американская валюта останется в диапазоне от 79 до 81 руб.

Ранее россиян предупредили о повышенной инфляции в июле.