На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Аналитик спрогнозировала укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон

Аналитик Найшева: в ближайшее время доллар останется в диапазоне до 81 рубля
close
Depositphotos

С началом лета рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к другим валютам. Перед выходом на более устойчивые диапазоны российская нацвалюта еще может укрепиться, сообщила RT специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время с высокой долей вероятности доллар останется в диапазоне от 79 до 81 рубля, евро – от 91 до 93 рублей и юань будет колебаться на уровне 11,2–11,7 рубля. Причем перед выходом на данные показатели рубль может подрасти, считает Найшева.

«Дальнейшая динамика валютного рынка будет во многом определяться предстоящим решением Центрального банка по ключевой ставке, ожидаемым в эту пятницу, а также развитием внешнеполитической ситуации», — заключила аналитик.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на этой неделе доллар будет стоить 77–80 рублей, евро — 88–91 рубль, юань — 10,75–11,15 рубля. Что касается ключевой ставки, то, по его мнению, она останется неизменной. При этом впервые ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%, однако пока у регулятора недостаточно аргументов по «заякорению» инфляции, которые говорили бы в пользу снижения ставки уже сейчас, пояснил специалист.

Ранее был назван курс рубля, нужный для стабильности экономики.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами