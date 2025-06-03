Аналитик спрогнозировала укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон

С началом лета рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к другим валютам. Перед выходом на более устойчивые диапазоны российская нацвалюта еще может укрепиться, сообщила RT специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время с высокой долей вероятности доллар останется в диапазоне от 79 до 81 рубля, евро – от 91 до 93 рублей и юань будет колебаться на уровне 11,2–11,7 рубля. Причем перед выходом на данные показатели рубль может подрасти, считает Найшева.

«Дальнейшая динамика валютного рынка будет во многом определяться предстоящим решением Центрального банка по ключевой ставке, ожидаемым в эту пятницу, а также развитием внешнеполитической ситуации», — заключила аналитик.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на этой неделе доллар будет стоить 77–80 рублей, евро — 88–91 рубль, юань — 10,75–11,15 рубля. Что касается ключевой ставки, то, по его мнению, она останется неизменной. При этом впервые ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%, однако пока у регулятора недостаточно аргументов по «заякорению» инфляции, которые говорили бы в пользу снижения ставки уже сейчас, пояснил специалист.

Ранее был назван курс рубля, нужный для стабильности экономики.