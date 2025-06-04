Доллар упал ниже 78 рублей

Курс доллара снизился до 77,9 руб. Об этом свидетельствуют данные Investing.

29 мая внебиржевой курс доллара был ниже 77 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на этой неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 руб., евро — 91-91,5 руб., юань — 11,25 руб. По его словам, ключевым событием следующей недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в высокой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, уверен финансист.

В июне аналитик Анастасия Найшева спрогнозировала укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон. По ее словам, в ближайшее время с высокой долей вероятности американская валюта останется в диапазоне от 79 до 81 руб.

Ранее был назван курс рубля, необходимый для стабильности экономики.