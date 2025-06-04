На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Доллар упал ниже 78 рублей

Курс доллара снизился до 77,9 рубля
close
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара снизился до 77,9 руб. Об этом свидетельствуют данные Investing.

29 мая внебиржевой курс доллара был ниже 77 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на этой неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 руб., евро — 91-91,5 руб., юань — 11,25 руб. По его словам, ключевым событием следующей недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в высокой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, уверен финансист.

В июне аналитик Анастасия Найшева спрогнозировала укрепление рубля перед выходом в устойчивый диапазон. По ее словам, в ближайшее время с высокой долей вероятности американская валюта останется в диапазоне от 79 до 81 руб.

Ранее был назван курс рубля, необходимый для стабильности экономики.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами