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Бизнес
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Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Внебиржевой курс доллара стал ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Курс американской валюты упал до 76,9 рубля.

29 мая Банк России решил установить официальный курс доллара США на 30 мая на уровне 78,49 рубля — впервые с 13 мая 2023 года.

В четверг эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на следующей неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 рубля, евро — 91-91,5 рубля, юань — 11,25 рубля. По его словам, ключевым событием следующей недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в немалой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, уверен финансист.

Ранее был назван курс рубля, нужный для стабильности экономики.

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