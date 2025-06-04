Россиян предупредили о повышенной инфляции в июле

В июле годовая инфляция снизится по сравнению с июнем и маем, но останется на повышенном уровне в 9,5–10,5%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, инвестор, преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Высокая ключевая ставка снижает потребительскую активность. Однако будет и базовый эффект. Так, в июле 2024 года инфляция составила 9,13%, причинами ее увеличения были более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов и повышенный уровень цен на овощи и фрукты. С июля традиционно повышаются цены на электроэнергию, воду, ЖКХ. В мае инфляционные ожидания населения вновь выросли, граждане не верят в устойчивое замедление инфляции.

ЦБ отмечает, что замедление цен по категориям товаров неравномерно. Я предполагаю, что ЦБ продолжит сохранять жесткую денежно-кредитную политику до конца лета, чтобы зафиксировать инфляционные тренды», — отметила Ахмадуллина.

По ее словам, до уверенного разворота тренда по инфляции потребуется снижение ожиданий бизнеса и населения относительно темпов роста цен, а также стабильность курса рубля.

По данным Минэкономики, с 13 по 19 мая годовая инфляция в России составила 9,9% в годовом выражении против 10,09% неделей ранее.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами после заседания ЦБ по ключевой ставке.