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ФАС рассмотрит предложение о запрете прямых продаж автомобилей

ФАС рассмотрит обращение ассоциации дилеров о запрете прямых продаж автомобилей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует целесообразность запрета прямых продаж автомобилей непосредственно производителями или дистрибьюторами. Об этом пишет РИА Новости.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) предложила внести данный запрет в Национальный план развития конкуренции.

«Обращение поступило в ФАС России. Служба проанализирует целесообразность его включения в Национальный план развития конкуренции», — сообщили в ведомстве.

В РоАД считают, что прямые продажи могут ущемить интересы автомобильных дилеров. К примеру, это может привести к поставкам неликвида, разделу рынка или навязыванию агентских схем.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда у российских дилеров появятся хардтоп-пикапы Oting Palasso.

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