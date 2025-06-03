ФАС рассмотрит предложение о запрете прямых продаж автомобилей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует целесообразность запрета прямых продаж автомобилей непосредственно производителями или дистрибьюторами. Об этом пишет РИА Новости.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) предложила внести данный запрет в Национальный план развития конкуренции.

«Обращение поступило в ФАС России. Служба проанализирует целесообразность его включения в Национальный план развития конкуренции», — сообщили в ведомстве.

В РоАД считают, что прямые продажи могут ущемить интересы автомобильных дилеров. К примеру, это может привести к поставкам неликвида, разделу рынка или навязыванию агентских схем.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда у российских дилеров появятся хардтоп-пикапы Oting Palasso.