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Стало известно, когда у российских дилеров появятся хардтоп-пикапы Oting Palasso

Первые хардтоп-пикапы Oting Palasso появятся на рынке РФ в июне 2025 года
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OTING

Первые поставки хардтоп-пикапов Oting Palasso на российский рынок ожидаются в конце июня 2025 года, сообщили «Китайским автомобилям» в пресс-службе бренда.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Рамный пикап производится в Китае, на российском рынке он будет продаваться с бензиновым мотором 2.0 л мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF, а также механической трансмиссией. Привод — полный. Таким же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который продается в России.

Автомобиль с механической трансмиссией будет стоить от 4 млн рублей, а с автоматической — от 4,34 млн рублей.

До этого стало известно, что компания «Универсал НН» из Нижнего Новгорода рассматривает возможность наладить производство автодомов на базе автомобиля УАЗ «Профи».

Ранее сообщалось, что дилеры начали предлагать новые Subaru Forester по цене от 2,7 млн рублей.

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