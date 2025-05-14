Стало известно, когда у российских дилеров появятся хардтоп-пикапы Oting Palasso

Первые хардтоп-пикапы Oting Palasso появятся на рынке РФ в июне 2025 года

Первые поставки хардтоп-пикапов Oting Palasso на российский рынок ожидаются в конце июня 2025 года, сообщили «Китайским автомобилям» в пресс-службе бренда.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.

Рамный пикап производится в Китае, на российском рынке он будет продаваться с бензиновым мотором 2.0 л мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF, а также механической трансмиссией. Привод — полный. Таким же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который продается в России.

Автомобиль с механической трансмиссией будет стоить от 4 млн рублей, а с автоматической — от 4,34 млн рублей.

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