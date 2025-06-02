В России предложили запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) запретить дилерам и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи машин, сообщает газета «Ведомости». Соответствующее письмо президент РоАД Алексей Подщеколдин направил руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

«РоАД выступает за введение запрета таких продаж. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторетейле. Кроме того, у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, как правило, нет у дистрибуторов», — сообщает газета со ссылкой на текст письма.

В РоАД отметили, что прямые продажи могут ущемить интересы автомобильных дилеров. К примеру, это может привести к поставкам неликвида, разделу рынка или навязыванию агентских схем.

В организации также пояснили, что при прямых продажах право собственности на машину переходит непосредственно от производителя к конечному покупателю.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

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