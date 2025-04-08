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В России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины

Капитан Дандыкин: Трамп недоволен бомбардировками Украины из-за их эффективности
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Evelyn Hockstein/Reuters

Эффективность ударов ВС РФ по военным объектам на территории Украины испугала президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с News.ru заявил капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя высказывания американского лидера по поводу ракетных ударов со стороны России.

Эксперт указал, что ВС РФ уничтожают заводы, военные коммуникации, цеха по сборке БПЛА, пункты дислокации ВСУ и так далее. По его мнению, из-за их эффективности «где-то в США заволновались».

По словам Дандыкина, Россия не наносит удары по энергетике Украины и гражданским объектам, хотя Киев и нарушает договоренности о временном перемирии. Он подчеркнул, что Украина будет «разбита», когда ВС РФ ударят по «энергоструктурам ВСУ в полную силу». Аналитик призвал дождаться и посмотреть, что будет к Пасхе.

До этого президент США во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One рассказал, что ему хотелось бы, чтобы Россия остановила удары по Украине. Он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку об урегулировании конфликта. По его мнению, к этому готов и российский президент Владимир Путин.

В середине марта Путин и Трамп договорились о моратории на удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней, отказ от атак поддержала и Украина.

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.

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