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В ЦБ озвучили позицию по инвестициям в криптовалюты

ЦБ не рекомендует финорганизациям и их клиентам инвестировать в криптовалюты
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Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ уточнили, что финорганизации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

При этом ключевое условие заключается в том, что такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

«Предложения Банка России по запуску экспериментального режима, где сделки с криптовалютами смогут совершать только отдельные категории инвесторов, находятся на согласовании в правительстве», — подчеркнули в сообщении.

До этого заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния дал прогноз по ключевой ставке. По его словам, варианты решений, которые регулятор рассмотрит на заседании Совета директоров 6 июня, будут более разнообразными, чем в апреле.

15 мая Банк России впервые включил криптовалюту в список инструментов российского финансового рынка. При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что проводимые регулятором экспериментальные международные расчеты в криптовалютах нужно развивать.

Ранее Трамп заработал более $324 млн на своем мемкоине.

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