Криптовалюту назвали хорошим инструментом расчетов для внешней торговли

ЦБ РФ в своем новом «Обзоре рисков финансовых рынков» впервые включил криптовалюту в список инструментов российского финансового рынка, сообщается на сайте Центробанка.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, проводимые Центробанком РФ экспериментальные международные расчеты в криптовалютах нужно развивать.

Как говорил в декабре 2024 года Силуанов, с учетом колоссальной трансформации мирового торгового рынка, а также санкционного давления на Россию криптовалюты становятся все более актуальной темой в повестке дня.

По утверждению министра, Россия должна оставаться в авангарде цифровых трендов.

«Это касается криптовалюты, международных расчетов, цифровых финансовых активов, токенизации активов реального сектора, использования цифрового рубля и искусственного интеллекта в бюджетном процессе», — сказал он.

Технической и инфраструктурной основой решения стратегической задачи нового этапа экономического развития выступает российский промышленный майнинг. Он продолжает активно развиваться. Отрасль привлекает как отечественных, так и зарубежных инвесторов, в том числе из стран дальнего зарубежья.

На прошедшем 13 мая заседании в Торгово-промышленной палате РФ Владимир Гамза, председатель совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике, подчеркнул, что отрасль демонстрирует устойчивый рост, подчеркнул растущий интерес бизнеса к развитию сферы и необходимость «мягкого» встраивания отрасли в национальную экономику.

Сейчас Россия занимает 2 место в мировом майнинге. С начала 2025 года РФ контролирует более 16% мирового хешрейта. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году российский майнинговый сектор может значительно укрепить свои позиции, в том числе за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей.

«Постоянно инвестируем в строительство новых дата-центров там, где это представляется наиболее целесообразным. Наши услуги пользуются устойчивым высоким спросом среди заказчиков из России, многих стран БРИКС и дальнего зарубежья», — рассказал генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.