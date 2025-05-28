В ЦБ дали прогноз по ключевой ставке

Габуния: варианты по ставке в июне будут более разнообразными, чем в апреле

Варианты решений, которые Центробанк РФ рассмотрит на заседании Совета директоров 6 июня по ключевой ставке, будут более разнообразными, чем в апреле. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить», — сообщил Габуния.

В апреле глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что ключевая ставка в ближайшее время, скорее всего, останется на уровне 21%. Однако он не исключил, что к концу года будет снижение до 18%.

Остапкович выразил мнение, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%, так как инфляция не замедляется. При этом он обратил внимание на то, что сокращается уровень кредитования, и это является позитивным сигналом.

В заключении эксперт отметил, что снижать ключевую ставку сейчас нет смысла.

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