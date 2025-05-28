Разработчик «Байкала» подтвердил проблемы с производством самолета

Данные по поводу проблем в производстве легкого многоцелевого самолета «Байкал» соответствуют действительности. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик самолета) Леонид Лузгин.

По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов и с их помощью удалось устранить дефекты.

Лузгин подчеркнул, что в ходе доработок инженеры «убрали усилие в канале руля высоты, повысили характеристики устойчивости и управляемости в полном диапазоне центровок и взлетных весов».

«Сейчас самолет проходит ремоторизацию. После этого начнутся дальнейшие испытания. «Байкал» будет сертифицирован согласно федеральным авиационным правилам в установленные сроки», — добавил он.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что самолет ЛМС-901 «Байкал» строится в плановые сроки.

При этом заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. По его словам, производство этого воздушного судна «не ожидается».

Ранее Трутнев рассказал, как «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал».