На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработчик «Байкала» подтвердил проблемы с производством самолета

Гендиректор Лунгин пообещал поставить первые «Байкалы» к концу 2026 года
close
Уральский завод гражданской авиации

Данные по поводу проблем в производстве легкого многоцелевого самолета «Байкал» соответствуют действительности. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик самолета) Леонид Лузгин.

По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов и с их помощью удалось устранить дефекты.

Лузгин подчеркнул, что в ходе доработок инженеры «убрали усилие в канале руля высоты, повысили характеристики устойчивости и управляемости в полном диапазоне центровок и взлетных весов».

«Сейчас самолет проходит ремоторизацию. После этого начнутся дальнейшие испытания. «Байкал» будет сертифицирован согласно федеральным авиационным правилам в установленные сроки», — добавил он.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что самолет ЛМС-901 «Байкал» строится в плановые сроки.

При этом заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. По его словам, производство этого воздушного судна «не ожидается».

Ранее Трутнев рассказал, как «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами