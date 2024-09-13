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Трутнев рассказал о «магическом» поручении Путина

Трутнев: «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал»

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Кадр из видео/Россия 24

Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901) снизилась почти в два раза — с 455 миллионов до 260 миллионов рублей. Об этом рассказал вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Как рассказал вице-премьер, он провел встречу с министром промышленности Антоном Алихановым. В рамках встречи были обсуждены вопросы, а также приглашен ряд специалистов. Трутнев подчеркнул, что со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, а самолет подешевел уже в два раза.

«Поэтому поручения президента (России Владимира Путина. — «Газета.Ru») все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», — заявил вице-премьер.

Однако, о каких именно поручениях идет речь, Трутнев не уточнил.

Помимо этого вице-премьер рассказал, что удалось найти решение, благодаря которому для взлета «Байкала» потребуется полоса короче, чем раньше.

До этого стало известно, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в государственную корпорацию «Ростех») построит дополнительное здание, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57.

Ранее в США назвали российский истребитель МиГ-31 загадкой для Запада.

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