В Минфине рассказали о ходе строительства самолета «Байкал»

Самолет ЛМС-901 «Байкал» строится в плановые сроки. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, передает РИА Новости.

«Что касается «Байкала», самолета, то необходимые ресурсы для поддержки производства, разработки, необходимых компонентов и материалов выделяются. Поэтому, насколько мне известно, самолет должен ввестись в строй в плановые сроки. Мы здесь не экономим», — сказал глава ведомства.

14 мая заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в разработка самолета «Байкал» зашла в тупик. По его словам, этого воздушного судна «не ожидается».

При этом в феврале Министерство промышленности и торговли РФ опровергло сообщения о замораживании проекта регионального самолета «Байкал». В ведомстве подчеркнули, что проект продолжит развитие.

Ранее Трутнев рассказал, как «магическое поручение» Путина снизило цену самолета «Байкал».