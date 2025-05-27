На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин объяснил, кто сможет заменить любой западный бизнес

Мишустин: российские инвесторы могут заменить любой западный бизнес
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Инвесторы из РФ имеют потенциал заменить любую покинувшую рынок страны западную компанию, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

«Если так или иначе те западные партнеры, которые еще думают, захотят оставлять свой бизнес, наши российские инвесторы смогут заменить либо улучшить все их производства. По всем отраслям», — сказал глава правительства на полях Кавказского инвестиционного форума.

13 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что не против, чтобы они вернулись в РФ, однако прежде, надо посмотреть, «кто как себя вел».

До этого президент РФ призвал по-человечески относиться к западным компаниям, которые покинули российский рынок. Он отметил, что некоторые из них покидали Россию «со слезами», под давлением элит стран Запада. Путин поручил правительству выработать для них определенные условия возврата.

Ранее Путин назвал привязанность к западным сервисам вредной привычкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами