Мишустин объяснил, кто сможет заменить любой западный бизнес

Инвесторы из РФ имеют потенциал заменить любую покинувшую рынок страны западную компанию, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

«Если так или иначе те западные партнеры, которые еще думают, захотят оставлять свой бизнес, наши российские инвесторы смогут заменить либо улучшить все их производства. По всем отраслям», — сказал глава правительства на полях Кавказского инвестиционного форума.

13 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что не против, чтобы они вернулись в РФ, однако прежде, надо посмотреть, «кто как себя вел».

До этого президент РФ призвал по-человечески относиться к западным компаниям, которые покинули российский рынок. Он отметил, что некоторые из них покидали Россию «со слезами», под давлением элит стран Запада. Путин поручил правительству выработать для них определенные условия возврата.

Ранее Путин назвал привязанность к западным сервисам вредной привычкой.