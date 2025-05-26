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Путин назвал привязанность к западным сервисам вредной привычкой

Путин призвал активнее замещать западные IT-сервисы российскими аналогами
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Необходимо активнее замещать западные IT-сервисы российскими аналогами — с таким призывом выступил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества, назвав привязанность пользователей к иностранным платформам «вредной привычкой». Об этом ТАСС.

В ходе мероприятия гендиректор ПАО «ИВА» Станислав Иодковский пожаловался президенту, что рядовые пользователи продолжают пользоваться привычными иностранными сервисами, тогда как крупные компании уже переходят на отечественные решения, такие как «Яндекс» или «ВКонтакте».

«Давайте всех, кто от этих вредных привычек не может избавиться, [отучайте]. Я не шучу — это серьезный вопрос», — заявил в ответ президент.

Владимир Путин 26 мая встречался с представителями российских деловых кругов. В мероприятии принимали участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.

Ранее Путин оценил рост российской экономики.

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