Стоимость экспортируемых в США китайских самолетов увеличилась в несколько раз

После повышения Вашингтоном импортных пошлин стоимость китайских самолетов для США увеличилась в четыре с половиной раза. Об этом, ссылаясь на данные статистической службы КНР, сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними стоимость экспортированных в Соединенные Штаты четырех китайских самолетов достигла $477,2 млн, то есть $119,3 млн за один самолет.

В 2024 году Китай продал в США девять самолетов за $234,1 млн. Самый дорогой из них обошелся $47,3 млн, а средняя стоимость одного борта составила около $26 млн.

Таким образом, за год китайские самолеты подорожали в США в 4,6 раза, или на 359%.

24 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Евросоюзу ввести дополнительные пошлины на китайские товары в обмен на заключение торгового соглашения.

16 мая газета Financial Times сообщила, что в администрации США возникли серьезные разногласия по поводу возможного внесения ряда китайских компаний, занятых в производстве микросхем, в список экспортеров, подлежащих санкциям.

Ранее Трамп дал оценку переговорам США и Китая.