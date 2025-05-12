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Трамп дал оценку переговорам США и Китая

Трамп сообщил, что США и Китаю на переговорах удалось добиться перезагрузки
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Nathan Howard/Reuters

Прошедшие переговоры США и Китая по торговым разногласиям были продуктивными, сторонам удалось добиться «полной перезагрузки». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Fox News.

«Удалось добиться полной перезагрузки. Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере», — отметил он.

Президент США добавил, что отношения Вашингтона и Пекина «развиваются очень хорошо».

12 мая Китай и США договорились с 14 мая обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период. С 10 по 11 мая страны провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, а со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Размер пошлин на товары из стран — членов ЕС достиг 20%. Позже глава Белого дома повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.

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