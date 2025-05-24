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Трамп хочет добиться от ЕС введения пошлин на китайские товары

WSJ: Трамп требует от ЕС новых пошлин на Китай в обмен на торговое соглашение
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Leah Millis/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Евросоюзу ввести дополнительные пошлины на китайские товары в обмен на заключение торгового соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Однако европейские лидеры отвергают давление, опасаясь потерять доступ к ключевому рынку КНР.

Трамп настаивает на солидарности Запада в торговом противостоянии с Пекином, но ЕС, для которого Китай является вторым по объему партнером после США, отклоняет эти требования. В то же время Вашингтону удалось договориться с Великобританией: после введения Лондоном пошлин на китайскую сталь стороны подписали двустороннее соглашение.

«ЕС не готов жертвовать экспортными интересами ради антикитайской стратегии Трампа. КНР — критически важный рынок для европейских компаний», — отмечают источники WSJ.

Помимо Японии и Южной Кореи, США также ведут переговоры с другими союзниками, чтобы расширить круг стран, поддерживающих «тарифный фронт» против Китая.

24 мая Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%. По словам президента США, европейские страны «необоснованно пользовались» Соединенными Штатами, и теперь Вашингтон намерен защищать свои экономические интересы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Apple пошлинами.

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