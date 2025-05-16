В администрации США произошел раскол относительно компаний КНР

В администрации США возникли серьезные разногласия по поводу возможного внесения ряда китайских компаний, занятых в производстве микросхем, в список экспортеров, подлежащих санкциям. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По информации издания, Белый дом рассматривает возможность включения этих китайских компаний в «черный список», однако некоторые официальные лица высказывают опасения, что этот шаг может негативно отразиться на усилиях по достижению долгосрочного торгового соглашения с Китаем. Министерство торговли США уже подготовило список китайских компаний, в который, в частности, вошел производитель микросхем ChangXin Memory Technologies (CXMT). Предполагается, что эти компании будут внесены в «список субъектов», сообщает FT со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. В числе этих фирм также значатся дочерние предприятия Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), являющейся ведущим производителем микросхем в Китае, и Yangtze Memory Technologies, крупнейшего производителя чипов флеш-памяти.

В администрации Трампа есть мнение, что введение экспортного контроля в отношении ключевых китайских групп на данном этапе может поставить под угрозу двусторонние переговоры, отмечается в публикации. Газета указывает, что внесение производителей микросхем в «черный список» является очередной попыткой США затруднить для Китая доступ к передовым американским микросхемам и технологиям, используемым при их производстве, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

10-11 мая в Швейцарии состоялись китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам, по итогам которых стороны договорились о снижении дополнительных пошлин, введенных в начале апреля, до 10% начиная с 14 мая.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на весь китайский импорт на 10%. В ответ Китай ввел точечные пошлины от 10% до 15% на сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, нефть, уголь и СПГ из США. В марте Вашингтон повысил тарифы еще на 10%, а Пекин ответил введением точечных пошлин от 10% до 15% на американскую сельскохозяйственную продукцию.

В апреле США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, доведя их до 145%. Китай в апреле, в качестве ответной меры, зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%.

10 мая министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир провели переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками в Женеве для разрешения ситуации с тарифами.

Ранее Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США.