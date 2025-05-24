В Татарстане уровень бедности достиг исторического минимума

В Татарстане зафиксировали рекордное снижение уровня бедности — в 2024 году он достиг минимального за 30 лет значения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, в 2024 году всего 152,1 тысячи человек (3,8% населения) жили за чертой бедности — это самый низкий показатель с 1995 года. За год число бедных уменьшилось на 32,7 тысячи человек, а уровень бедности снизился на 0,8%.

Исторически самый высокий уровень бедности в регионе был зафиксирован в 2000 году, он составил 33,2%. Сейчас Татарстан занимает одно из лидирующих мест по России по доле населения, живущего за чертой бедности, уступая лишь Ямало-Ненецкому автономному округу и Санкт-Петербургу (по 3,5%).

Сообщается также, что в Татарстане прожиточный минимум в 2025 году вырос с 13,1 тыс. до 15,1 тысячи рублей. По информации издания, общее число бедных по России снизилось до 10,5 миллиона человек — на 1,7 миллиона меньше, чем годом ранее.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла на самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.