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Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина впервые достигла $110 тысяч
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Shutterstock

Стоимость биткоина достигла $110 тыс., обновив исторический максимум. Это следует из данных торговли на бирже Binance.

Во время торгов 22 мая главная криптовалюта в мире продавалась за $110,724.46.

В данный момент один биткоин стоит 8 млн 828 тыс. рублей. Его стоимость за последние 24 часа изменилась на +3,86%. За последние 60 дней криптовалюта прибавила в цене на 31,53%.

12 мая стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше $105 тыс. впервые с 31 января.

При этом 6 апреля курс падал до $80 тысяч.

До этого Центральный банк России предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима сроком на три года.

Ранее по всему миру произошли десятки похищений владельцев криптовалютных фирм.

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