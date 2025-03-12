Центробанк предложил провести эксперимент с криптовалютой

Центробанк России предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделки с криптовалютами в рамках эксперимента смогут совершать только «особо квалифицированные инвесторы». Подчеркивается, что ЦБ РФ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства и сделки вне ЭПР будут запрещены.

Уточняется, что Центробанк уже направил для обсуждения в правительство России предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты.

В декабре прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России. При этом она отметила, что в ЦБ поддержали проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов.

Ранее в Т-банке предупредили, как можно попасть в базу мошенников ЦБ из-за криптовалюты.