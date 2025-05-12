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Стоимость биткоина превысила $105 тысяч

Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с 31 января
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Shutterstock

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше $105 тыс. впервые с 31 января. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 4:05 мск стоимость биткоина росла на 0,34%, до $105,032 тыс.

К 4:50 мск стоимость криптовалюты опустилась до $103,954 тыс.

8 апреля экономист Владимир Скалкин заявил, что на фоне роста роли криптовалюты эксперты прогнозируют, что в будущем биткоин может стать новой мировой резервной валютой, заменив доллар. Однако в большей степени все, что касается крипты, — «это не реальная картина, а спекуляции и хайповость».

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отмечала, что вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись.

Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. При этом она отметила, что ЦБ даст возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.

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