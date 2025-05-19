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По всему миру произошли десятки похищений владельцев криптовалютных фирм

WSJ: владельцев криптовалютных фирм массово похищают по всему миру
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Shutterstock

Случаи нападений на владельцев криптовалютных компаний участились в разных странах мира, преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Последняя попытка похищения произошла во Франции. Неизвестные попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее двухлетнему ребенку оружием. Нападение удалось предотвратить, однако муж женщины получил ранения.

Были случаи, когда преступникам удавалось похитить своих жертв. В частности, бывшему руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану отрезали палец, требуя выкуп в размере €10 млн.

По данным WSJ, во всем мире в прошлом году были десятки похищений такого рода.

8 апреля экономист Владимир Скалкин заявил, что на фоне роста роли криптовалюты эксперты прогнозируют, что в будущем биткоин может стать новой мировой резервной валютой, заменив доллар. Однако в большей степени всё, что касается крипты, — «это не реальная картина, а спекуляции и хайповость».

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отмечала, что вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.

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