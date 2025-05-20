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Набиуллина рассказала, чем чреваты высокие темпы роста экономики

Набиуллина: высокие темпы роста экономики чреваты дефицитом рабочих и инфляцией
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Банк России

Высокие темпы роста экономики могут привести к дефициту рабочей силы и разгону инфляции. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита», передает ТАСС.

По ее словам, Центральный Банк предупреждал, что необходимо переходить к более сбалансированным темпам роста.

Набиуллина подчеркнула, что такие высокие темпы роста, недостаток и дефицит рабочей силы является ограничением для экономического роста.

16 мая на конференции «Российский фондовый рынок — 2025» Набиуллина заявила, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития российского финансового рынка. По ее словам, рост роли капитала неизбежен, в том числе ввиду «исторического перекоса» в сторону банковского финансирования, который сложился в России.

В апреле Набиуллина сообщала, что охлаждение мировой экономики из-за торговых войн является одним из основных рисков для экономики Российской Федерации.

Ранее Путин оценил улыбку Набиуллиной.

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