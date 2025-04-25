Набиуллина перечислила главные риски для российской экономики

Охлаждение мировой экономики из-за торговых войн является одним из основных рисков для экономики России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн», — подчеркнула она.

По ее словам, планирование инвестиций осложняет то, что рынки живут «в постоянной неопределенности». Кроме того, вероятно дальнейшее снижение цен на нефть, подчеркнула Набиуллина.

Также сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий, добавила глава ЦБ.

17 апреля глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что развязанная властями США торговая война чревата падением цен на сырье. При этом 75% российского экспорта приходится на этот сегмент экономики.

На фоне торговых войн ожидаются рецессии и просадки мировой торговли, специалистам стало сложно делать точные прогнозы, отметил Остапкович. Однако в одном, по его словам, мнения сходятся — плюсов можно не ждать.

В начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минэкономразвития оценило риски и возможности глобальной торговой войны для России.