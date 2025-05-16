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Набиуллина рассказала о перспективах развития финансового рынка

Набиуллина заявила, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития финрынка РФ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития российского финансового рынка. Об этом она сказала на конференции «Российский фондовый рынок — 2025», передает ТАСС.

По ее словам, рост роли капитала неизбежен, в том числе ввиду «исторического перекоса» в сторону банковского финансирования, который сложился в России.

«И, конечно, вот этот огромный потенциал, о котором мы говорим много лет, рынка капитала, он существует, но наша задача его раскрывать, раскрывать и раскрывать», — добавила глава Центробанка.

В апреле Набиуллина сообщала, что охлаждение мировой экономики из-за торговых войн является одним из основных рисков для экономики Российской Федерации. По ее словам, планирование инвестиций осложняет тот факт, что рынки живут «в постоянной неопределенности», также планируется дальнейшее снижение цен на нефть.

Ранее Путин оценил улыбку Набиуллиной.

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