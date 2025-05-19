В правительстве РФ рассказали о мерах по привлечению дополнительных инвестиций

Новак: в РФ к 2030 году построят 100 бизнес- и технопарков для 2 тыс. резидентов

Для привлечения дополнительных инвестиций в РФ будет построено 100 бизнес- и технопарков для двух тысяч резидентов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Для создания условий привлечения инвестиций построим еще 100 бизнес-парков к 2030 году, технопарков и промышленных парков», — сообщил Новак на совещании по поддержке малого и среднего предпринимательства, на котором присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что на эти цели будет выделено 30 млрд рублей. Объем внебюджетных инвестиций составит более 22 млрд рублей, добавил Новак.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на него выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить возвращение на рынок РФ.

Российский лидер отметил, что не против, чтобы иностранные компании вернулись, однако перед этим необходимо посмотреть «кто как себя вел».

Также Путин, говоря о возобновлении деятельности иностранных компаний в РФ, сообщал, что интересы отечественного бизнеса будут в приоритете. Он отметил, что вопрос возвращения зарубежного бизнеса будет рассматриваться с учетом этой позиции.

Ранее счетная палата назвала причины нехватки инвестиций в России.