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Счетная палата назвала причины нехватки инвестиций в России

Счетная палата заявила о недостаточности мер по привлечению инвестиций в России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Счетная палата России пришла к выводу, что государственные меры по привлечению инвестиций недостаточны. Об этом сообщает газета «Известия».

Аудиторы Счетной палаты отметили, что в федеральном законодательстве нет такого понятия как «инструмент стимулирования инвестиционной активности», что не позволяет полноценно запускать меры государственной поддержки. Кроме того, не имеется целевых показателей эффективности подобных механизмов.

Также отсутствует единый реестр стимулирующих инвестиции мер и систематизированного цифрового ресурса с их перечнем, что ограничивает использование таких инструментов компаниями.

Счетная палата подчеркнула, что на федеральном уровне нет единого органа, администрирующего работу по поддержке инвесторов. Инструменты для стимулирования инвестиций применяются лишь в 56 регионах страны.

Аудиторы Счетной палаты вынесли рекомендацию правительству РФ создать единый реестр мер поддержки инвесторов.

6 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2024 год может быть пересмотрен.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций объяснил необходимость снижения ключевой ставки.

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