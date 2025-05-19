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Минпромторг запустит более 60 новых программ господдержки в рамках нацпроектов

В Минпромторге сообщили о планах запустить свыше 60 новых программ господдержки
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Shutterstock

Министерство промышленности и торговли России запустит более 60 новых программ государственной поддержки в рамках национальных проектов технологического лидерства. Об этом заявил первый заместитель главы министерства Василий Осьмаков в беседе с ТАСС.

«У нас всего в рамках этих нацпроектов порядка, наверное, 60–70 новых программ поддержки. Это все надо запустить, это все надо сделать», — отметил он.

Осьмаков добавил, что предстоит много работы.

В марте президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что защита прав предпринимателей — это важнейший вопрос для развития России и укрепления экономического суверенитета. Он подчеркнул, что ответственные задачи связаны с защитой прав предпринимателей.

Также на заседании российский лидер призвал надзорные органы ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса. При этом необходимо заботиться о защите прав потребителя, подчеркнул российский лидер. По его словам, это две стороны одной медали.

Ранее Путин потребовал не давить на бизнес в корыстных целях.

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