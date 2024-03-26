Путин потребовал не давить на бизнес в корыстных целях

Президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на бизнес в корыстных целях. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, таким образом Путин прокомментировал деприватизацию отдельных российских компаний.

«Действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур. Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях: для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция», — пояснил президент.

До этого министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ заявил, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены без нарушения баланса бюджета.

Силуанов подчеркнул, что бюджетная сбалансированность является основой экономической конституции государства.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.