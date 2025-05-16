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В России оценили усилия Афганистана по улучшению экономики страны

Оверчук: РФ позитивно оценивает усилия Афганистана по улучшению экономики страны
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия положительно оценивает усилия афганского правительства по улучшению экономики страны и поднятию уровня жизни населения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на открытии переговоров с заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Гани Барадаром, передает ТАСС.

По словам Оверчука, Москва убеждена, что устойчивое развитие Афганистана отвечает интересам всей Евразии.

Афганская делегация во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая. В ее состав вошли министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.

До этого стало известно о планах Москвы и Кабула обсудить перспективы сотрудничества в разработке полезных ископаемых на территории Афганистана и использования потенциала страны для транзита российских энергоресурсов в Азию.

Ранее Москва повысила уровень представительства Афганистана в России до посла.

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